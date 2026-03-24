Умные устройства: эксперт раскрыл, как снизить риски прослушки

Умные колонки, камеры видеонаблюдения и другие «интернет-вещи» прочно обосновались в наших домах, но вместе с удобством они приносят и закономерный вопрос: а кто еще слушает и смотрит через эти устройства? Эксперт в области IT Артем Геллер в беседе с NEWS.ru честно признает : полностью защититься от слежки через гаджеты невозможно. Единственная реальная стратегия — минимизировать риски.

По словам специалиста, выход здесь только один: выбирать технику от производителей, которые давно на рынке и дорожат своей репутацией. Это не панацея, но хотя бы какая-то гарантия, что о безопасности пользователей задумывались. Дешевые ноунейм-устройства с AliExpress, напротив, увеличивают вероятность того, что ваши разговоры станут доступны кому-то еще.

При этом Геллер подчеркивает: постоянно держать в голове мысль о слежке в быту практически невозможно. Мы покупаем гаджеты ради удобства, а не ради паранойи, и требовать от себя ежесекундной бдительности нереалистично.

По его мнению, идеальной защиты нет, но можно выбирать более безопасные варианты. Если вы все же решили установить в спальне дешевую китайскую камеру или колонку неизвестного бренда, стоит отдавать себе отчет, что вы сознательно расширяете круг потенциальных слушателей. Для большинства же техника от крупных вендоров — это разумный компромисс между комфортом и приватностью.

