«Унесенные ветром»: детскую площадку вместе с ребенком сорвало в Казахстане

Сильный ветер в казахстанской Караганде сорвал покрытие детской площадки и отшвырнул играющих там детей в стороны. Шокирующие кадры инцидента опубликовал Mash .

По информации журналистов, ребята выжили, одного из них госпитализировали с многочисленными ссадинами и ушибами.

«Унесенные ветром… Спасибо, что ребята живые после такого падения»; «Почему вообще дети гуляли в такую погоду. Куда смотрели их родители?»; «Что вообще за покрытие такое, которое можно сорвать ветром. Бедные дети»; «Надо разобраться, кто такое покрытие положил и почему дети гуляли по нему в такую погоду. Могли же и погибнуть», — пишут пользователи социальных сетей, комментируя новость.

Ранее мы сообщали, что школьник умер от неизвестной инфекции в детском лагере в Нижегородской области. У погибшего были зарегистрированы высокая температура, диарея и рвота.