Неизвестная болезнь: мальчик умер в детском лагере Нижегородской области

Какая именно болезнь распространилась в лагере, неизвестно. В качестве симптомов были отмечены высокая температура, диарея и рвота. Та же инфекция была выявлена в другом летнем лагере. Там эксперты предположили, что это может быть стрептококковое заболевание. На местах работают специалисты Роспотребнадзора, Следственного комитета и прокуратуры.

«Такое ощущение, что это обычный ротавирус. Почему мальчика не смогли спасти?»; «Отвратительно, что в детских лагерях можно заразиться и умереть. Почему парню не помогли?»; «Соболезную родителям погибшего мальчика», — комментируют новость пользователи Сети.

Жертву инфекции, 13-летнего мальчика, не госпитализировали, когда ему стало плохо. По одной из версий, против этого была мама школьника. Когда врачи добрались до больного, то помочь было уже невозможно.

Ранее мы рассказывали, что врачи не смогли спасти известного спортсмена Шмелева.