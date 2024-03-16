Уничтожено 30 боевиков: ВС РФ помешали украинским ДРГ попасть в Белгородскую область
Фото: [Фото: Министерство обороны РФ]
Диверсионно-разведывательные группы из Сумской области пытались пробраться на территорию Белгородской области.
Украинские боевики пытались проникнуть через пункт Поповка Сумской области на территорию России. Множество военных пробирались полями и лесами в российские поселения Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Однако ВС России вовремя пресекли попытки проникновения в страну, а также отразила атаку.
Лазутчиков и их технику не пустила в Россию мощная авиация и артиллерия. Минобороны РФ отмечает, что было ликвидировано 30 военнослужащих. Также ударили по трем танкам, РСЗО «Град» и боевым машинам. Среди уничтоженной военной техники имеется западная: чешские РСЗО Vampire.
Ранее сообщалось, что Германия присоединится к Чехии для покупки снарядов для ВСУ.