Украинские боевики пытались проникнуть через пункт Поповка Сумской области на территорию России. Множество военных пробирались полями и лесами в российские поселения Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Однако ВС России вовремя пресекли попытки проникновения в страну, а также отразила атаку.

Лазутчиков и их технику не пустила в Россию мощная авиация и артиллерия. Минобороны РФ отмечает, что было ликвидировано 30 военнослужащих. Также ударили по трем танкам, РСЗО «Град» и боевым машинам. Среди уничтоженной военной техники имеется западная: чешские РСЗО Vampire.

Ранее сообщалось, что Германия присоединится к Чехии для покупки снарядов для ВСУ.