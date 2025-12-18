Уничтожено еще три БПЛА: Минобороны сообщило о противодействии украинским беспилотникам
Минобороны: ПВО сбила три беспилотника в первой половине дня 18 декабря
За первую половину четверга, 18 декабря, российская противовоздушная оборона нейтрализовала три беспилотника ВСУ. Сообщение об этом сделало в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, украинская армия продолжила свои попытки бить по объектам на территории России, но непрерывно получала отпор со стороны противовоздушной обороны ВС РФ.
«В период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа»,— указали они.
При этом два беспилотника перехватили над территорией Республики Крым и еще один — над Брянской областью.
Ранее Минобороны сообщило о 47 сбитых беспилотниках в ночь на четверг, 18 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, была перехвачена над Брянской областью.