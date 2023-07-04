Уничтожены все беспилотники, которыми киевский режим сегодня утром пытался осуществить террористическую атаку на столичный регион. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что четыре дрона были уничтожены средствами противовоздушной обороны на территории Новой Москвы, еще один беспилотник подавлен средствами РЭБ. Аппарат упал в Одинцовском районе Подмосковья.

В Минобороны подчеркнули, что пострадавшие и разрушения в результате пресеченной террористической атаки отсутствуют.

Ранее сообщалось, что собака нашла беспилотник возле одного из прудов в Рошале и принесла его своей хозяйке. Инцидент произошел в конце июня в садовом товариществе «Юбилейное -1».