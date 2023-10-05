Упавшее из-за ветра дерево перекрыло движение по одной из дорог в Солнечногорске

Работники 267-й пожарно-спасательной части освободили участок автодороги в районе поселка Смирновка под Солнечногорском от поваленного сильным ветром дерева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из-за непогоды сухостой упал прямо на проезжую часть, перекрыв движение по одной полосе. О случившемся в службу спасения рассказал автомобилист, который стал очевидцем произошедшего.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они распилили ствол, убрали бревна и осыпавшиеся ветки. Проезжая часть сейчас освобождена, подчеркнул замначальника части Сергей Яшин.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спали водителя грузовика и пассажира такси, которые оказались зажаты в салоне автомобилей в результате ДТП в Богородском округе.