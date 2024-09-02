Упавшего в колодец дачника спасли в Подмосковье

Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, который провалился в колодец, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на дачном участке в селе Михайловское под Одинцово. Мужчина выполнял ремонтные работы и внезапно провалился в колодец. Спасателей вызвал зять пострадавшего. До приезда работников «Мособлпожспаса» он опустил лестницу, чтобы родственник не находился в воде.

Спасатели оперативно прибыли на место и достали мужчину с помощью веревки и специального оборудования. Дачник отделался ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли щенка, провалившегося в подвал.