Упавшие на землю обломки БПЛА подожгли электроподстанцию в Волгоградской области

Пожаром на электроподстанции закончился налет беспилотников на Волгоградскую область. Возгорание вызвано упавшими обломками БПЛА, об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в телеграм-канале областной администрации.

Губернатор заявил, что на территорию Волгоградской области была совершена массированная атака ВСУ, которая была отражена противовоздушной обороной.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — указал он.

Бочаров добавил, что аварийные службы уже заняты восстановлением электроснабжения обесточенных населенных пунктов. Жилые здания и люди во время инцидента не пострадали.

Ранее Бочаров сообщал, что в Волгограде обломки дронов упали на три жилых дома, школу и детский сад. Губернатор дал указания по созданию временного убежища для жителей поврежденных квартир.