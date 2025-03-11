Беспилотник ВСУ упал около маршрутки с пассажирами в Подмосковье

В Раменском районе Московской области беспилотник, принадлежащий украинской армии, рухнул в непосредственной близости от маршрутки 76к. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно информации, предоставленной каналом, взрывная волна и осколки повредили маршрутное такси, выбив стекла. В результате инцидента пострадали две пассажирки: одна получила ранение в области шеи, другая — ранение руки.

Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, сообщила ТАСС, что всем пострадавшим в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Подмосковье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что черный беспилотник нашли рядом с жилым домом в подмосковной Черноголовке.