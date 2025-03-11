В Подмосковье рядом с жилым домом нашли неразорвавшийся беспилотник

Сбитый украинский беспилотник рухнул неподалеку от жилого дома в Черноголовке, так и не взорвавшись. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На территории города Черноголовки Московской области был найден беспилотник черного цвета. Взрывчатка, которая прикреплена к летательному аппарату, к счастью, так и не взорвалась при его падении на землю. Сразу же после обнаружения БПЛА к нему выехали взрывотехники и представители экстренных служб. При этом обломки дрона лежат неподалеку от многоэтажного жилого дома. Место находки уже оцеплено, чтобы не пострадал никто из посторонних.

Ранее сообщалось, что в Московской области четыре человека пострадали во время ночного налета. Один человек погиб и еще трое получили ранения, все они проживали в Видном либо Домодедово. Повреждения получила многоэтажка в Раменском, обломки беспилотника при падении повредили не менее семи квартир, жильцов оттуда пришлось эвакуировать.