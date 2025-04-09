Упавший БПЛА обнаружили в многоэтажке в Ростовской области

В многоквартирном доме в Аксае Ростовской области обнаружили украинский беспилотник. Он запутался в бельевых веревках.

В связи с угрозой взрыва устройства всех жильцов дома, проживающих в 48 квартирах, эвакуировали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

К счастью, никто не пострадал, никаких разрушений нет.

Для эвакуированных жильцов на базе дома культуры «Молодежный» будет открыт пункт временного размещения.

Работают экстренные службы. Прибывший на место ЧП глава администрации района Константин Доморовский контролирует действия по оказанию помощи.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону 16 квартир получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ.