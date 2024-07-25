Упавший в Калужской области вертолет был охотником за беспилотниками

Ми-28, который рухнул на землю в Калужской области, выступал в качестве охотника за дронами. В момент падения он возвращался на базу после выполнения своей очередной задачи. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

До этого сообщалось, что боевая машина упала на землю неподалеку от деревни Кленки. Теперь стало известно, что она как раз возвращалась на аэродром после выполнения задачи по поиску и уничтожению беспилотников на границе с соседней Брянской областью.

Точно неизвестно, по какой причине произошла катастрофа. По одним данным, у двигателя возникла неисправность. Другие говорят о возможном пожаре. Экипаж перед падением вертолета успел увести его в безопасное безлюдное место, что и позволило обойтись без жертв и разрушений на земле. Оба пилота при этом погибли.

Ранее западный эксперт Грейзер обвинил НАТО в излишнем увлечении крайне сложными образцами техники. В частности, он указал на постоянные катастрофы с участием конвертопланов V-22 Osprey. Только за последние годы в авариях с их участием погибло два десятка человек.