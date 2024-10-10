Ураган «Милтон» повредил крышу стадиона во Флориде

Ураган «Милтон», который ударил по штату Флорида в США, разрушил крышу стадиона «Тропикана-филд», сообщил РБК.

На видео, которые размещают местные жители, видно, как сильный ветер сорвал несколько отделов крыши, выполненной из стекловолокна.

Кроме того, пользователи социальных сетей делятся фотографиями, на которых запечатлено затопление Диснейленда во Флориде из-за урагана «Милтон».

Ураган «Милтон» стал одним из самых разрушительных штормов, обрушившихся на регион за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что Ураган «Хелен» с ветрами до 215 км/ч обрушился на Флориду.