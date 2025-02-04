В Черняховске по подозрению в убийстве семилетнего мальчика задержали его отчима. Его допрашивают следователи. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на региональный СК, мать ребенка не является соучастницей преступления.

На место, где было обнаружено тело мальчика, выехали следователи и криминалисты.

Напомним, мальчик пропал 2 февраля. 3 февраля его объявили в розыск. Мать ребенка рассказала, что сын плохо себя вел, за что ему пригрозили детдомом, после чего он сбежал из дома. Позднее родители пропавшего школьника сознались в его убийстве.

По предварительным данным, мальчик был убит днем 2 февраля.

Тело мальчика находилось в водоеме недалеко от дома, его спрятали в сумку с кирпичами. Мать знала об убийстве и после этого уволилась с работы. На местонахождение тела указал отчим ребенка.

Ранее сообщалось о том, что в США 154-килограммовая мать задушила сына собственным жиром.