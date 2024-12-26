«Уральские авиалинии» сообщили о гибели при крушении самолета в Актау своего сотрудника

Компания «Уральские авиалинии» в своем официальном телеграм-канале сообщила , что при авиакатастрофе, которая произошла в районе Актау, погиб ее сотрудник.

Рамин Агаев работал в «Уральских авиалиниях» бортпроводником. Он стал одной из жертв авиакатастрофы.

«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Агаев погиб в результате крушения самолета авиакомпании AZAL», — указали представители компании.

По имеющимся сведениям, Аминов летал в Баку, чтобы отвезти к бабушке своего племянника. На обратном пути ему предстояла пересадка в аэропорту Грозного, чтобы успеть на рейс до Москвы.

Ранее спасатели из Казахстана отчитались, что обнаружили тела всех 38 погибших пассажиров с рейса Баку — Грозный. Они завершили операцию по поиску и спасению людей. Среди погибших 6 граждан Казахстана, 7 граждан России и 3 члена экипажа. Выжило 29 человек.