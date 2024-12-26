В Актау нашли тела всех 38 погибших пассажиров при крушении Embraer 190

Тела всех 38 пассажиров, летевших на самолете Embraer 190, найдены. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило МЧС Казахстана, передает ТАСС.

Спасатели завершили операцию по поиску и спасению людей на месте крушения лайнера. Всего, по информации ведомства, погибли 38 человек, среди которых 6 граждан Казахстана, 7 граждан России и 3 члена экипажа.

29 пассажиров получили различные травмы и сейчас находятся в больницах. Из них 9 человек являются гражданами РФ. Всего на борту самолета находились 62 пассажира, 16 из которых — россияне.

Отмечается, что тела 7 человек уже опознаны. Другие найденные тела отправили в центр судебно-медицинской экспертизы для дальнейших исследований и оформления документов.

На данный момент расследование трагического инцидента продолжается. По предварительным данным, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами, но не справился с управлением, из-за чего самолет столкнулся с землей.

Важной частью работы спасателей стало обнаружение черного ящика самолета. Его нашли 25 декабря — в день авиакатастрофы. Устройство позволит специалистам выяснить причины авиакатастрофы.

После инцидента власти Казахстана объявили о проведении внеплановой ревизии всех аэропортов и воздушных судов страны, а также о проверке квалификации экипажей.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс из столицы Азербайджана Баку в Грозный (Чечня). Утром 25 декабря лайнер разбился под казахстанским Актау. Инцидент попал на видео. В связи с трагедией президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в стране 26 декабря днем траура.

Ранее стало известно, что МЧС России эвакуировало из Казахстана пострадавших при авиакатастрофе россиян.