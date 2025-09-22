Уральский суд взялся за пересмотр дела бизнесмена, устроившего стрельбу из-за конфликта на дороге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заново рассматривает дело предпринимателя Андрея Хана. До этого уже был отменен приговор в его отношении. Об этом сообщил «Ura.ru».

Конфликт между Ханом и семьей Мезенцевых произошел в Екатеринбурге еще в мае 2022 года. Бизнесмен двигался на автомобиле по улице Токарей, он обвинил другого водителя в том, что тот подрезал его. По результатам конфликта началась драка, после чего Хан начал стрелять из пистолета. В прошлом году его признали виновным в хулиганстве и причинении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Ему дали полтора года условно.

Весной 2025 года облсуд отменил приговор. Теперь суд Верх-Исетского района заново рассмотрит дело и вынесет новый вердикт.

