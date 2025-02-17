Уровень смертности среди украинских пехотинцев в Курской области возрос из-за резкого похолодания. Отсутствие теплой одежды заставляет противника замерзать на своих позициях, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в российской группе войск «Север».

Собеседник отметил, что благодаря эффективной работе подразделений «Север» украинские силы не могут провести ротацию и организовать доставку теплой одежды, боеприпасов и продовольствия.

Украинские военнослужащие, занявшие позиции в регионе, оказались в легкой одежде, не имея достаточной защиты от холода. Это привело к значительному увеличению случаев смертности от переохлаждения.

Температура в лесах достигает -15 градусов. По словам источника, тяжело раненым практически не остается шансов дожить до утра, так как противник не проводит эвакуацию своих бойцов с поля боя.

Согласно последним данным Минобороны, с начала боевых действий на курском направлении противник понес потери свыше 60 780 военнослужащих, а также многочисленные потери техники, включая танки и артиллерийские орудия.

Ранее Зеленский заявлял, что реальные потери ВСУ могут быть больше, чем в официальных сводках.