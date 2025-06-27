Ущерб по делу Воеводина превысил 1,5 млрд руб.

Издание «Коммерсантъ», ссылаясь на информированный источник, близкий к материалам уголовного дела, сообщило , что размер нанесенного ущерба по делу арестованного экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина достиг отметки 1,5 млрд руб. и более.

Согласно информации, опубликованной изданием, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве, фигурируют шесть человек, некоторые из которых объявлены в международный розыск.

Предполагается, что эти лица причастны к приобретению шихтовых материалов, необходимых для производства титана, по искусственно завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд арестовал экс-главу «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина.