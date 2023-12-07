«Усилена охрана, каналы заблокированы»: власти Реутова отреагировали на угрозы устроить стрельбу в школах

В популярном мессенджере появился канал, авторы которого обещали устроить стрельбу в школах подмосковного Реутова. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, а некоторые родители побоялись отпускать детей на учебу.

В администрации Реутова нам рассказали, какие мероприятия проводятся из-за угроз неизвестных.

«Полиция и Служба безопасности сейчас проводят проверку школ, дополнительно усилена охрана во всех образовательных учреждениях. Каналы в Сети, распространявшие угрозы, уже заблокированы», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе администрации.

Информацию о людях, которые создали и вели канал, нам предоставить не смогли. Ведется расследование. По предварительной информации, случившееся может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Ранее выяснилось, как одноклассники травили устроившую стрельбу школьницу из Брянска.