«Усилена охрана, каналы заблокированы»: власти Реутова отреагировали на угрозы устроить стрельбу в школах

По факту угроз стрельбы в школах Реутова могут возбудить уголовное дело

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Безопасность
freepik.com

Фото: [freepik.com]

В популярном мессенджере появился канал, авторы которого обещали устроить стрельбу в школах подмосковного Реутова. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, а некоторые родители побоялись отпускать детей на учебу.

В администрации Реутова нам рассказали, какие мероприятия проводятся из-за угроз неизвестных.

«Полиция и Служба безопасности сейчас проводят проверку школ, дополнительно усилена охрана во всех образовательных учреждениях. Каналы в Сети, распространявшие угрозы, уже заблокированы», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в пресс-службе администрации.

Информацию о людях, которые создали и вели канал, нам предоставить не смогли. Ведется расследование. По предварительной информации, случившееся может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Ранее выяснилось, как одноклассники травили устроившую стрельбу школьницу из Брянска.

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