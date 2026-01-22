«Услышали крики и бросились на помощь»: полицейские вырвали женщину из пасти трехметрового крокодила

Сотрудники полиции совершили героический поступок, спасая местную жительницу от нападения крупного крокодила. Инцидент произошел 19 января у водохранилища Персемаян в Таракане. О нем пресс-служба правоохранительных органов сообщила на сайте.

Женщина занималась сбором травы для скота, когда на нее внезапно напал трехметровый крокодил. Хищник схватил ее и начал тащить в воду. Крики пострадавшей услышали сотрудники отдела кадров полиции, которые в тот момент проводили занятия по физической подготовке неподалеку.

Полицейские немедленно бросились на помощь. Им удалось силой заставить крокодила разжать челюсти и освободить женщину. После этого спасатели оперативно доставили пострадавшую на служебном автомобиле в городскую больницу.

Медики констатировали, что женщина получила серьезные травмы, в том числе перелом правой голени. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

