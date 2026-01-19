Женщина проснулась от того, что на ее груди спал крупный питон

Рано утром она почувствовала тяжесть на груди и, не открывая глаз, решила, что это прилегла одна из ее собак. Однако ощущение холодного и гладкого тела заставило ее насторожиться.

Женщина разбудила мужа и попросила включить свет. При свете лампы супруг подтвердил ее догадку: на одеяле мирно спал ромбический питон, длина которого оценивалась примерно в 2,5 м.

Первой мыслью Блур стала безопасность домашних питомцев, и она попросила мужа увести собак в другую комнату.

Сохраняя спокойствие, женщина медленно и аккуратно выбралась из-под змеи. Она заметила, что окно в спальне было приоткрыто. Вероятно, рептилия залезла в дом через него.

Чтобы выдворить непрошеного гостя, Блур начала слегка дразнить его, направляя движение к оконному проему. Когда голова питона оказалась снаружи, она схватила змею и вытолкнула ее тело из дома.

Австралийка объяснила свое хладнокровие тем, что выросла в сельской местности и с детства часто сталкивалась со змеями. Она даже с юмором отметила, что была бы гораздо больше напугана, если бы на кровати оказалась жаба, которых она панически боится.

Ранее сбежавшая из террариума голубая куфия укусила москвичку в собственной квартире.