Уснувший на путях мужчина парализовал движение в метро Москвы на ряде станций

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро произошел сбой в движении. Об этом предупредил дептранс Москвы в телеграм-канале.

Пассажиров предупредили о временных изменениях графика движения. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, причиной сбоя стал человек на путях. Интервалы на участке БКЛ временно увеличились до 8-10 минут, а на двух станциях транспорт остановился полностью до разрешения ситуации.

«На Большой кольцевой линии (11) нет движения от станции „Мневники“ до станции „Аминьевская“, — сообщает ведомство.

В то же время телеграм-канал «Новости Москвы» публикует фото из московского метро, где спящий мужчина лежит прямо на путях. Поезд проследовал над ним по другой линии, но прикорнувший горожанин даже не проснулся. Очевидцы предположили, что он был пьян.

Ранее сообщалось, что мужчина из-за развода с супругой поджег поезд, забитый пассажирами.