Уссурийские десантники вытащили из-под обстрела женщину с детьми под Часовым Яром

Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под удара артиллерии и FPV-дронов женщину с детьми, говорится в сообщении Минобороны.

Группа, возвращаясь с боевого задания под Часовым Яром, увидела машину с женщиной и двумя малолетними детьми. Беженцы пытались уехать в ЛНР к родственникам, но попали под обстрел ВСУ.

Бойцы укрыли семью от обстрела и вступили в бой с украинскими дронами. Несколько беспилотников было поражено, атака отбита.

Командир группы успешно эвакуировал раненых товарищей. Ранение получил и ребенок. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им оказали своевременную помощь.

Десантники решили взять шефство над спасенной семьей. Через несколько дней они навестили женщину с детьми и привезли ребятишкам подарки.

Ранее сообщалось, что ивановские десантники штурмом взяли крупный опорник на окраинах Часова Яра.