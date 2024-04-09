Установлена личность подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По ее словам, за совершение преступления разыскивается житель столицы 1990 года рождения Василий Буряков. В настоящее время правоохранители принимают все меры к установлению местонахождения мужчины и его задержанию.

МВД просит всех, у кого есть какая-либо информация о подозреваемом, сообщить ее по телефонам: 8-496-566-97-03 или 112.

В ведомстве предупредили, что мужчина может быть вооружен. Поэтому нельзя принимать самостоятельных попыток задержания и вступать с ним в разговор.

В воскресенье во время операции по поимке наркосбытчика в Подмосковье по полицейским открыли огонь. Один сотрудник погиб на месте, его напарник сейчас находится в больнице.