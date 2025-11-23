Установлена личность зачинщика массовой драки после московского дерби «Спартак» — ЦСКА

Правоохранительные органы идентифицировали и задержали болельщика, спровоцировавшего конфликт после принципиального матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА. По информации «РБ Спорт», им оказался 35-летний житель подмосковной Балашихи.

Как сообщают источники, в ближайшее время ожидаются задержания и других участников инцидента, которые принимали активное участие в драке, омрачившей итог центральной встречи тура.

Напомним, что сама игра завершилась минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Этот результат позволил «Спартаку» набрать 28 очков и подняться на шестую позицию в турнирной таблице. В то же время ЦСКА, обладающий 33 баллами, временно разделяет лидерство с «Краснодаром», у которого есть матч в запасе.

В следующем туре соперники продолжат борьбу в чемпионате: «Спартак» 29 ноября отправится в гости к калининградской «Балтике», а армейцы в тот же день на своей арене примут «Оренбург».

