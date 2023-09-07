«Установленного порядка нет»: выяснилось, на что могут рассчитывать владельцы квартир и авто, пострадавших от атак БПЛА

В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов на российские города. Сегодня подобный инцидент произошел в подмосковном Раменском.

Как рассказал глава Раменского городского округа Николай Ханин, в некоторых квартирах взрывной волной выбило окна, пострадали четыре автомобиля.

Адвокат Тимур Харди заметил, что ремонтно-восстановительные работы всегда стоят дорого, поэтому возникает вопрос, кто будет за это платить.

«К сожалению, какого-то установленного порядка компенсации гражданам причиненного атакой БПЛА ущерба нет. Государство и региональные власти могут платить компенсации в добровольном порядке. Обычно компенсации все же выплачиваются, но отнюдь не в тех суммах, в какие в реальности может быть оценен причиненный ущерб», — пояснил Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается страховых компаний, отметил собеседник, в соответствии с Гражданским кодексом, их могут освободить от выплат при наступлении страхового случая в результате теракта, боевых действий или военных операций.

«Такие риски должны быть обозначены в страховом договоре отдельно. Впрочем, скорее всего, пострадавшие получат некоторые компенсации от властей. Но размер этих компенсаций прогнозировать сложно. В любом случае, надо собрать все документы, фиксирующие ущерб, чтобы они были под рукой», — добавил адвокат.

Затем, по его словам, надо обратиться к юристу или адвокату, чтобы он изучил возможность получения компенсации, определил, кто именно эту компенсацию может заплатить. В некоторых случаях можно попытаться получить компенсацию в судебном порядке, если на то будут основания.

Ранее мы сообщали, что глава Раменского округа проконтролирует восстановление имущества жителей после падения беспилотника.