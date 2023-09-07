Глава Раменского округа проконтролирует восстановление имущества жителей после падения беспилотника

Глава Раменского городского округа Николай Ханин лично возглавил оперативный штаб, который будет заниматься восстановлением повреждений после падения в муниципалитете украинского беспилотника.

В своих соцсетях Ханин подчеркнул, что все имущество — и личное, и общее — будет восстановлено. Или же за него выплатят компенсации. Формат помощи местные жители смогут выбрать сами.

Организована работа горячей линии главы округа — 8-496-473-91-01. Номера управляющих компаний: улица Лучистая — 8-985-960-86-20 и 8-929-578-65-58, а также улица Десантная — 8-926-707-24-14.

Ранее в Минобороны России сообщили, что этой ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Один из них упал на территории Раменского округа. В муниципалитете повреждены окна в пяти квартирах и четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал.