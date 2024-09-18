Установлены личности двух погибших в перестрелке у офиса Wildberries

Во время перестрелки рядом с офисом Wildberries были убиты два охранника. Один из них — 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев. Он был родом из Новосибирска и известен по участию в Fight Nights под именем Цечоев. Его профессиональный рекорд составляет одну победу и ни одного поражения. Ислам-Бек был мастером спорта по вольной борьбе, сообщил SHOT.

Другим погибшим стал 41-летний Адам Алмазов. В прошлом он несколько раз привлекался к административной ответственности.

Сегодня, 18 сентября, Адам был на дежурстве вместе с Ислам-Беком Эльмурзиевым. Во время нападения он получил несколько ранений и был срочно госпитализирован на реанимобиле. Однако в больнице его не удалось спасти.

Ранее сообщалось, что двое раненых мужчин при стрельбе у офиса Wildberries скончались.