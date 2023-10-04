Устроил ДТП и сбил инспектора: нетрезвого мотоциклиста задержали со стрельбой в Королеве

Полицейские задержали со стрельбой мотоциклиста, устроившего ДТП на Калининградской улице в Королеве. Об этом со ссылкой на подмосковный главк МВД сообщил ТАСС .

На место аварии прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. При выяснении обстоятельств ДТП инспекторы выявили у водителя мотоцикла внешние признаки алкогольного опьянения. Кроме того, на его транспортном средстве не было номерных знаков.

На требование предъявить документы мотоциклист попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. Начав движение, он зацепил инспектора ДПС и поволок его за собой. Напарник полицейского потребовал остановиться, но водитель мотоцикла никак не реагировал, поэтому, в соответствии с законодательством, правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Нарушитель был задержан. Им оказался житель Ивантеевки 1988 года, которого ранее лишали водительского удостоверения. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина устроил стрельбу в подмосковном Щелково. В результате один человек получил ранение в ногу.