Устроившего межнациональный конфликт мужчину лишили гражданства и выставили из России

Недавно получивший российское гражданство уроженец Центральной Азии был лишен российского подданства. Основанием для этого стали резко националистические высказывания. Об этом рассказало РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной службы безопасности. Мужчина, приехавший в Россию, только в марте 2024 года получил российское гражданство. Он уже в сентябре того же года устроил конфликт, во время которого заявлял о превосходстве ислама над всеми другими религиями, нецензурно выражался, демонстрировал нож и угрожал физической расправой. За это его по итогам разбирательства лишили паспорта РФ.

«Органами МВД России жителю Липецкой области выходцу одной из республик Центрально-Азиатского региона прекращено гражданство России», — указали журналистам.

Агрессивному приезжему дали семь суток ареста в качестве административного наказания, а затем выдворили в ту страну, откуда он изначально прибыл. Ему на 50 лет запретили въезжать на территорию РФ.

Ранее в Госдуме выдвинули предложение, чтобы все мигранты, прибывающие в Россию, уже на границе предъявляли справки. По мнению председателя комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, иностранцев стоит обязать заранее делать справки об отсутствии у них туберкулеза и ВИЧ-инфекции.