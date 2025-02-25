В Марселе возбудили дело после взрывов у российского консульства

В связи с инцидентом у российского Генконсульства в Марселе возбуждено уголовное производство, расследованием которого занимается криминальная полиция. Об этом сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский в интервью РИА Новости.

Оранский уточнил, что на данный момент не определены статьи обвинения, которые будут инкриминированы задержанным.

Несмотря на обращения российской стороны, французские власти не приняли меры по усилению охраны российских дипломатических представительств во Франции, заявил Оранский.

Он выразил надежду, что инцидент, произошедший в понедельник, 24 февраля, приведет к изменению ситуации и обеспечит консульству постоянный пост охраны.

Ранее сообщалось, что в Марселе задержали подозреваемых в нападении на консульство России. В ходе проукраинской демонстрации были арестованы двое граждан.