Устроивший резню в техникуме Архангельска частично признал свою вину

В Архангельске продвигается следствие по делу юноши, который напал на преподавателей техникума с ножом. Подозреваемый уже частично признал вину. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями регионального управления Следственного комитета России.

«Он находится в статусе подозреваемого, вину он признал частично», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось, что бывший студент учебного заведения ворвался в здание и напал на преподавателей, желая отомстить за свое отчисление. По версии следствия, его основной мишенью была классный руководитель. В результате атаки пострадали три человека, среди них — женщина-преподаватель.