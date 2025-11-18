«Устройство сдетонировало»: полицейские в Курской области подорвались на взрывчатке

Двое сотрудников полиции получили ранения в результате подрыва служебного автомобиля на взрывном устройстве в Курской области. Инцидент произошел на трассе в Суджанском районе, граничащем с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Патрульный автомобиль подорвался на взрывном устройстве во время движения по трассе Дьяконово — Суджа. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате детонации двое находившихся в машине полицейских получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавших незамедлительно доставили в Курскую областную больницу, где медики оказали им всю необходимую медицинскую помощь. Глава области пожелал стражам порядка скорейшего выздоровления, выразив уверенность, что врачи сделают для этого все возможное.

Инцидент произошел в приграничном районе, который неоднократно подвергался обстрелам и диверсионной деятельности. В последние месяцы местные власти регулярно сообщают о минировании дорог и применении беспилотников. Подобные происшествия создают прямую угрозу не только для военных и правоохранителей, но и для гражданских лиц, использующих трассы для передвижения. Следственные органы уже начали проверку по факту произошедшего, чтобы установить все обстоятельства случившегося и идентифицировать устройство.

