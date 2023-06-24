«Утонуть можно и в ведре»: педиатр озвучила правила безопасности на воде

В фильмах часто показывают сцену, где утопающий молотит руками по воде и истошно кричит: «Помогите, тону!». Однако специалисты знают: тонущий человек идет под воду молча и незаметно, как подсказывают ему рефлексы тела.

Педиатр Елена Гусева рассказала, как правильно следить за детьми. По ее словам, пока ребенок не начнет уверенно плавать, взрослые должны соблюдать правило вытянутой руки.

«Это значит, что в любой момент вы могли бы протянуть руку и подхватить ребенка. Даже если дети довольно большие, то их всегда нужно держать в зоне видимости. Если вы отдыхаете компанией у реки, устройте дежурство среди взрослых, только дежурный должен смотреть на воду, а не сидеть в телефоне», — подчеркивает доктор.

Купаться педиатр советует только в специально отведенных для этого местах, а дикие пляжи обходить стороной — никогда не знаешь, что лежит на дне и какого качества вода, добавляет наша собеседница. Причем многие уверены, что утопление связано исключительно с плаванием, что в корне неверно: человек может споткнуться у кромки воды, выпасть из лодки и мало ли что еще.

Бдительными надо быть не только на природе, но и на приусадебном участке, продолжает Елена Александровна. Часто люди ставят бассейны, в том числе и самодельные, где тоже тонут дети.

«Знаю случай, когда мальчик опрокинулся в ведро, где хранилась вода для полива. Бабушка отвернулась на пару минут, и внука спасти уже не удалось», — объясняет Гусева, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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