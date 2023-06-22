Бежать в душ или наслаждаться: разбираемся, чем может быть опасна морская вода

Мало кто знает, что морская вода по-разному влияет на тело и организм человека. С одной стороны, отдых на море точно поправит здоровье, с другой - влажность и солнце не всегда полезны для кожи и волос.

Если говорить о пользе морской воды, то врачи уверены, что она способна укреплять кости, кожу и положительно влиять на нервную систему. Такая вода богата магнием, кальцием, калием, железом, йодом и массой других минералов.

«Купание в море точно улучшит кровообращение в организме, поэтому страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний людям стоит прибегнуть к такому методу оздоровления. И помните, что морская вода имеет антисептические свойства, которые могут помочь уменьшить количество бактерий и вирусов на коже», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Но не во всех случаях, иногда она, наоборот, раздражает кожный покров, что говорит о предрасположенности человека. Либо это может быть аллергия. Часто она сосуществует с аллергией на морепродукты.

Такая же ситуация и с морской солью. Вы точно получите от нее пользу, если будете дозировать свое пребывание в воде и не забывать ополаскиваться после купания. Иначе на коже могут остаться бактерии, вирусы и другие патогены.

«Бывает, что долгое времяпрепровождение в такой воде приводит даже к ожогам. Не допускайте таких ситуаций», - заключила эксперт.

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