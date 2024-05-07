Утром Крымский мост перекрывали на 35 минут

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей после того, как объект перекрывали на 35 минут. Об этом стало известно из информационного сообщения, опубликованного в канале об оперативной остановке на мосту.

Движение транспортных средств было ограничено с 07:00 по московскому времени.

Департамент транспорта правительства Севастополя утром, 7 мая, также сообщил о возобновлении движения катеров и паромов.

Информацию об обстановке на Крымском мосту можно отслеживать в специально созданном канале в мессенджере или в чате, где люди делятся новостями. Регулярно появляются сообщения о том, что на объекте приостановлено движение. В 2022-м году на Крымском мосту с двух сторон открыли пункты досмотра автомобилей и водителей в целях безопасности.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в Черном море было уничтожено пять украинских безэкипажных катеров. Дроны ликвидировали силами Черноморского флота ВМФ РФ.