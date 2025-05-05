Спасатели снимали с окон тела погибших при пожаре на Генерала Тюленева

В столице специалисты по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций продолжают работы по расчистке территории после пожара, который произошёл вчера в многоэтажном жилом здании на улице Генерала Тюленева в Тёплом Стане на юго-западе города. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно информации от агентства, после тушения пожара некоторое время можно было видеть тела погибших через оконные проёмы, в которых взрыв выбил стекла. На данный момент все тела уже извлечены из поврежденного взрывом и огнем здания.

Напомним, в одном из многоквартирных домов, расположенных на юго-западе Москвы, по улице Генерала Тюленева, вечером 4 мая произошло возгорание. До этого был слышен громкий хлопок.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газа. В результате происшествия погибли два человека, еще пятеро, в том числе дети, были госпитализированы. Как позднее уточнили в МЧС, пожар полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что из взорвавшейся квартиры спасли девочку — ей единственной удалось выжить.