Увидел открытую дверь: Безработный мужчина угнал чужой автомобиль

Полицейские из подмосковных Химок раскрыли угон автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в Дежурную часть обратился пятидесятиоднолетний житель микрорайона Подрезково с заявлением об угоне с улицы Комсомольская автомобиля иностранного производства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в Дежурную часть безработный двадцатичетырехлетний житель Саратова.

Злоумышленник сознался в совершенном преступлении и пояснил, что увидел открытую дверь салона машины и совершил неправомерную поездку. К счастью, транспортное средство возвращено владельцу. В отношении парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали мужчину с мефедроном, устроившего дебош в отеле.