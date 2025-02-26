Уже 40 взрывов: ВСУ пятый час атакуют Туапсе

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Туапсе. По предварительной информации, полученной от SHOT, беспилотные летательные аппараты пытаются атаковать местный порт. Всего было зафиксировано более 40 взрывов над городом.

Жители города сообщили, что звуки взрывов над Туапсе не прекращаются. Система противовоздушной обороны продолжает успешно отражать атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, уже было зафиксировано более 40 громких звуков над Черным морем, а также наблюдались яркие вспышки от уничтожения дронов. Очевидцы отмечают, что это одна из самых масштабных атак за последнее время.

Ранее сообщалось о повреждениях жилых домов в Краснодарском крае в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.