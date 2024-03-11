Уже более 250 обращений обработали операторы-лингвисты Системы-112 Подмосковья с начала года

В среднем еженедельно операторы-лингвисты Системы-112 Московской области принимают порядка 20 вызовов на иностранных языках, работая круглосуточно. А всего с начала этого года на номер «112» поступило более 250 таких обращений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что номер «112» является общепринятым номером вызова экстренных служб во многих странах, поэтому при необходимости туристы обращаются именно на этот номер. При этом количество звонков от иностранцев, как правило, увеличивается в летнее и зимнее время.

Обычно звонящие иностранцы просят о помощи полиции или скорой медицинской помощи, хотя часто звонки касаются бытовых вопросов, таких как потеря документов, сим-карт или вызов такси. Часто операторы-лингвисты помогают в переводе специалистам экстренных служб и другим учреждениям при общении с иностранными гражданами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач на СВО.