Уже почти тридцать незаконно возведенных строений снесли в Подмосковье с начала этого года

В этом году в Московской области снесено двадцать девять незаконно построенных зданий. В основном, это здания торгового, складского, транспортного назначения, хозблоки и гаражи. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Известно, что с начала года жители региона направили более пятисот сорока обращений по теме самовольного строительства в ведомство через портал «Добродел». По каждому из них ведется расследование, в ходе которого устанавливается собственник территорий и зданий.

Ожидается, что далее незаконно возведенные объекты будут либо приведены в соответствие с нормами, либо снесены.

Сегодня в рамках совещания с правительством региона и главами муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».