Уже почти триста домашних животных зарегистрировали в Подмосковье

В начале сентября на территории Московской области вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных. Так, с начала месяца зарегистрировано уже около 300 питомцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве подчеркнули, что пройти необходимую процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. А регистрация других животных остается на усмотрение владельца. При этом закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

«Владельцы питомцев проявили сознательность и зарегистрировали животных, осознав все преимущества и возможности этого решения. Так, их животные получили персональные номера, а информация о них учтена в соответствующем реестре домашних животных региона. Это поможет отыскать животное в случае его пропажи и повысит ответственность хозяина за животное», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Отмечается, что регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

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