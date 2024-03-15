В Абакане полуголый мужчина с топором набросился на прохожих

Уроженец Тувы напал на прохожих с топором в Абакане, сообщило региональное отделение Следственного комитета РФ. Напавшему 33 года. Сейчас он задержан.

В сообщении СК отмечается, что гражданин утром 15 марта вышел на улицу Некрасова практически без одежды. Между ним и другим мужчиной завязался бытовой конфликт, в результате которого подозреваемый напал на него и нанес несколько ударов обухом топора по голове.

«Потерпевший доставлен в больницу, проводятся реанимационные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Жуткие кадры начали распространяться в социальных сетях. На них видно, как мужчина бьет другого человека у всех на виду.

СК РФ возбудило уголовное дело о покушении на убийство. По информации СМИ, пострадавших может быть больше.

Ранее мы сообщали, что в Туле поймали иностранного гражданина с поличным при передаче взятки сотруднику ФСБ. Уроженец одной их стран Средней Азии хотел оформить себе неофициальное покровительство сотрудника спецслужб ради сохранения бизнеса.