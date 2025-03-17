В Абакане загорелся торговый центр: 10 человек эвакуировали

В Абакане произошло возгорание в торговом центре. Телеграм-канал «ЕЖ» сообщил , что из здания были эвакуированы 10 человек.

Огонь охватил территорию 200 кв. м. Для борьбы с пожаром были задействованы 32 пожарных и 12 единиц спецтехники. Предварительная информация о пострадавших и причинах возникновения огня отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Москву пришел обещанный шторм и сорвал кровлю у здания рядом с ТЦ «Персей». На землю рухнул рубероид прямо на припаркованные машины у торгового центра — завалило как минимум семь машин.