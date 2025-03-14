Шторм сорвал кровлю с крыши здания у московского ТЦ «Персей»

В Москву пришел обещанный накануне шторм. Отдельные порывы ветра, как передают в МЧС, могут достигнуть 24 м/с, и первые последствия уже не заставили себя ждать.

Так, одним из мощных порывов ветра сорвало кровлю с крыши здания, расположенного рядом с ТЦ «Персей». Как сообщают телеграм-каналы, на землю рухнул рубероид прямо на припаркованные машины у торгового центра — завалило как минимум семь машин.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но степень повреждения транспортных средств еще не ясна до конца. Кстати, непогода продлится до субботы, 15 марта, — гражданам рекомендуют соблюдать все меры безопасности.

Ранее метеоролог Ильин назвал сроки, сколько девятибалльный шторм будет «хозяйствовать» в Москве и области.