В Абхазии вспыхнули массовые протесты у здания правительства и администрации президента из-за соглашения с Россией

В Абхазии начались массовые беспорядки из-за подписания соглашения с РФ, по которому российские граждане могут вкладывать инвестиции в экономику республики. Такие данные появились у ТАСС.

Представители оппозиции протаранили автомобилем металлическую ограду у парламента и прорвались внутрь здания. Они также закидали палками и камнями правоохранителей, которые пытались препятствовать этому. Чуть позже силовикам удалось подогнать к месту прорыва пожарную машину и с ее помощью блокировать проникновение на территорию. Есть данные, что два человека пострадали при этом эпизоде, им потребовалось оказание медицинской помощи.

В то же время манифестанты устроили аналогичный прорыв и в Сухуме, где они попытались взять штурмом администрацию президента Абхазии. Они во время акции протеста протаранили грузовиком ворота на въезде.

Камнем преткновения является именно инвестиционное соглашение, по которому россияне также смогут вкладывать средства в недвижимость в Абхазии. Оппозиция считает, что российский бизнес сможет строить апартаменты вместо многофункциональных комплексов, за счет чего недвижимость резко подорожает.

Ранее протестующие в Абхазии стали блокировать движение на автотрассе, а также через мосты. После этого они потребовали от властей отпустить ранее задержанных оппозиционеров.