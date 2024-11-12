Протестующие в Абхазии заблокировали мосты и республиканскую трассу
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за массовых протестов в Сухуме, сообщило агентство «Апсныпресс».
Глава республики получил информацию о том, что ситуация с протестами продолжает ухудшаться, а действия демонстрантов, которые заблокировали республиканскую трассу и перекрыли два моста, квалифицируются как уголовные правонарушения.
В отчете указано, что протесты начались после ареста четырех человек, попытавшихся напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии.
Генеральный прокурор страны Адгур Агрба сообщил, что действия злоумышленников сопровождались угрозами и нецензурной бранью. В настоящее время они находятся под стражей. Прокуратура осуществляет проверку по данному делу.
Протестные акции в Сухуме стартовали 11 ноября. По информации местных СМИ, их причиной стало задержание оппозиционеров, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Ранее МИД РФ предостерег граждан от поездок в Абхазию. Связано это с местной сомнительной системой правосудия.