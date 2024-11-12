Протестующие в Абхазии заблокировали мосты и республиканскую трассу

Глава республики получил информацию о том, что ситуация с протестами продолжает ухудшаться, а действия демонстрантов, которые заблокировали республиканскую трассу и перекрыли два моста, квалифицируются как уголовные правонарушения.

В отчете указано, что протесты начались после ареста четырех человек, попытавшихся напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии.

Генеральный прокурор страны Адгур Агрба сообщил, что действия злоумышленников сопровождались угрозами и нецензурной бранью. В настоящее время они находятся под стражей. Прокуратура осуществляет проверку по данному делу.

Протестные акции в Сухуме стартовали 11 ноября. По информации местных СМИ, их причиной стало задержание оппозиционеров, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Ранее МИД РФ предостерег граждан от поездок в Абхазию. Связано это с местной сомнительной системой правосудия.