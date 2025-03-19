В Ачинске похитили несовершеннолетнюю: у отца потребовали 500 тыс. руб. выкупа

В городе Ачинске, расположенном в Красноярском крае, похитили несовершеннолетнюю. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в связи с выкупом в размере 500 тыс. руб., который злоумышленники требуют от отца девочки за ее возвращение.

По данным предварительного следствия, 18 марта 15-летняя девушка покинула свой дом, ее местонахождение оставалось неизвестным. Спустя два часа отец получил видеосообщение через мессенджер от неизвестного отправителя.

На записи дочь сообщала о требовании перевести 500 тыс. руб. на указанный банковский счет, чтобы ее отпустили на свободу удерживающие ее люди.

Следственный комитет распространил информацию о приметах разыскиваемой: Васинеева Дарья Павловна, родившаяся 8 сентября 2009 года. Ее рост составляет 175 см, у нее худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней были надеты: белая куртка с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

В поисках похищенной участвуют более 150 полицейских, а также добровольцы. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю. Прокуратура Красноярского края осуществляет контроль за ходом расследования.

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